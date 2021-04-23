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С мая импорт электроэнергии из России и Беларуси может занять 30% оптового рынка, - итоги аукциона

Автор: РБК-Украина

Четыре компании зарезервировали за собой всю доступную на май мощность межгосударственных сечений для импорта электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом свидетельствуют данные системного оператора НЭК "Укрэнерго".

Всего на май НЭК "Укрэнерго" распределило 1,8 ГВт мощности для импорта электроэнергии из России и Беларуси. Это составляет примерно 30% от ежесуточного объема торгов на РДН (биржевой сегмент рынка), по данным ГП "Оператор рынка".

Из Беларуси доступ к сечениям для импорта получили две компании - "ЭРУ Трейдинг" и "ДЕ Трейдинг" ("Донбассэнерго") мощностью 200 и 100 МВт соответственно.

Из России доступ к межгосударственным сетям получили "ЭРУ Трейдинг" (760 МВт), ОНК-Групп (500 МВт) и "ЕТГ" (240 МВт).

Напомним, 15 мая Верховная рада приняла проект закона о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. Этим законопроектом парламент дал полномочия НКРЭКУ аннулировать итоги аукционов по доступу к сечениям.

В соответствии с проектом закона, окончательное решение о запрете и импорта из России и Беларуси должна принять НКРЭКУ.

Как ранее писало РБК-Украина, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых 3 месяца, расходы на импорт превысили 950 млн грн.

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Новости Украины импортЭлектроэнергия
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