На Маврикии президент подала в отставку из-за финансового скандала

Президентка Маврикия Амина Гуриб-Факим подала в отставку из-за финансового скандала, который разгорелся вокруг нее. Как заявил в субботу, 17 марта 2018 года, ее адвокат Юсуф Мохамед, Гуриб-Факим покидает свой пост в "национальных интересах", передает DW.

По словам адвоката, отставка должна вступить в силу в следующую пятницу, 23 марта 2018 года.

Как сообщается, первую женщину на посту президента Маврикия обвинили в том, что она воспользовалась кредитной карточкой неправительственной организации "Институт планеты Земля" (Planet Earth Institute) в личных целях. Среди прочего, президентка приобрела украшения и товары класса "люкс" на сумму не менее 25 тыс. евро.

По словам самой Гуриб-Факим, банковской карточкой для личных покупок она воспользовалась "случайно", а потраченные деньги сразу возместила неправительственной организации. Возврат средств подтвердили и в "Институте планеты Земля".

В то же время премьер-министр страны Правинд Джагнот объявил неделю назад, что президентка согласилась уйти в отставку после празднования 50-летия независимости страны 12 марта. Однако уже через два дня Гуриб-Факим заявила о фальшивых обвинениях в ее адрес и сказала, что не собирается уходить с поста.

Гуриб-Факим - всемирно известная ученая-биолог. В 2015 году она присоединилась к лондонскому "Институту планеты Земля" для развития научного потенциала в Африке. Президентка заявила, что в мае 2016 года она получила кредитную карточку от организации, чтобы покрывать расходы на поездки и логистику, связанные с ее ролью в организации.

Как известно, Маврикий - островное государство в Индийском океане к востоку от Мадагаскара, население которого составляет около 1,2 млн человек. Президент страны выполняет в основном церемониальные функции.

Напомним, ранее премьер-министр Словении Мирослав Церар объявил о намерении уйти в отставку.