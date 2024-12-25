Мав "глушити" навіть Patriot: у РФ утилізують рідкісний літак Іл-76

Як пише Defense Express, точний час початку робіт з Іл-76ПП не відомий. Однак є загальна інформація про "середину 1980-хх років". У Росії даний літак було виготовлено лише в одному екземплярі. При цьому він залишився на стадії дослідної розробки, і так не пішов у серійне виробництво.

Відомо, що для переобладнання в Іл-76ПП було використано серійний транспортник Іл-76МД, а роботи велись на "АНТК ім.Бериева" в Таганрозі. Варто зауважити, що цей завод спеціалізується на літаках радіолокаційного дозору А-50.

Іл-76ПП мав нібито в першу чергу "глушити" РЛС західних ЗРК різних типів, зокрема тих же Patriot.

Однак найцікавіше і специфічне у цьому літаку - на ньому було встановлено комплекс радіоелектронної боротьби під позначенням "Ландыш". Його також використано на Су-24МП. Як пише Defense Express, саме "Ландыш" міг "поховати" Іл-76ПП.

Адже розміщення цього РЕБ на Іл-76ПП вимагало зокрема установки додаткових джерел живлення. Для того, щоб вирішити цю проблему, конструктори літака встановили додатково два генератори на базі авіаційного двигуна АИ-24ВТ. Кожен з них мав живити чотири змінного струму на борту Іл-76ПП. Але начебто й цього виявилось мало для надійного живлення апаратури РЕБ.

Також проблемою виявилось те, що в ході робіт та випробувань конструкторам Іл-76ПП так і не вдалось досягти електромагнітної сумісності бортової апаратури літака та комплексу "Ландыш", контейнери якого встановлювались на закінцівках крил.

Тобто Іл-76ПП виявився монструозною та водночас нефункціональною розробкою, яка не здатна виконувати своє головне завдання. Через це у 1993 році літак було поставлено на зберігання на території згаданого вище навчального аеродрому в Іркутську. Однак про літак згадали лише тоді, коли потрібно було звільнити місце від нього під забудову, тобто наприкінці 2024 року.

Раніше ми писали про те, що Російська Федерація цього року поставила своїм військовим 24 нових бойових літаки. Але це виробництво ледь покриває втрати.