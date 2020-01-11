В МАУ рассказали детали диалога пилота с аэропортом Тегерана

Пилот самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до самого момента катастрофы 8 января. Об этом на брифинге заявил в субботу президент компании Евгений Дыхне.

По его словам, борт самолета слышал аэропорт Тегерана.

"Наш борт слышал аэропорт Тегерана. Мы убедились в том, что диалог с аэропортом был до последней секунды происшествия, до последней секунды было согласование маршрута, поворота - это все есть в материалах расследования", - сказал он.

Дыхне убежден, что вскоре эта информация будет доступна документально.

Также объяснил, почему МАУ не отложила рейс из Тегерана. В частности, компания не отложила рейс из Тегерана в связи с отсутствием информации о наличии угрозы от иранской стороны.

Кроме того, он добавил, что МАУ выполнила взлет из аэропорта Тегерана согласно правилам, отклонения от маршрута не было. Таким образом экипаж самолета не совершал приписываемых ему ошибок.

Напомним, Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что перед катастрофой украинского самолета просил ввести бесполетную зону на территории, где велись военные действия.