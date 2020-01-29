МАУ прекращает рейсы в китайскую Санью до 24 февраля

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Рейсы прекращаются в связи с распространением коронавируса

Компания "Международные авиалинии Украины" из-за коронавируса в Китае прекращает рейсы в китайскую Санью до 24 февраля. Об этом говорится в сообщении МАУ в Facebook.

Сообщается, что в связи с эпидемией коронавируса в Китае ближайшие рейсы Киев-Санья-Киев авиакомпании МАУ будут выполняться исключительно на вывоз пассажиров.

"Рейсы из Саньи пройдут по стандартному расписанию - 31 января и в 4 февраля. Авиаперевозчик и туроператор согласовали прекращения рейсов по этому направлению предварительно до 24.02.2020 и окончательной нормализации ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что МАУ направит в Китай самолеты для эвакуации украинцев из-за коронавируса. Как отметили в авиакомпании, в китайский город Санья будут лететь два пустых самолета.

Кроме того, врачи назвали главные симптомы коронавируса из Китая - кашель, лихорадка и головная боль. Специалисты отметили, что у некоторых людей, которые заразились коронавирусом, может вообще не быть никаких симптомов, кроме боли в горле и головной боли. В то же время, другие могут страдать от лихорадки, кашля или проблем с дыханием.