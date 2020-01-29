МАУ припиняє рейси до китайської Саньї до 24 лютого

Ілюстративне фото (flyuia.com)

Рейси припиняються у зв'язку з поширенням коронавіруса

Компанія "Міжнародні авіалінії України" через коронавірус у Китаї припиняє рейси до китайської Саньї до 24 лютого. Про це йдеться в повідомленні МАУ в Facebook.

Повідомляється, що у зв'язку з епідемією коронавірусу в Китаї найближчі рейси Київ-Санья-Київ авіакомпанії МАУ будуть виконуватися виключно на вивезення пасажирів.

"Рейси з Саньї пройдуть за стандартним розкладом - 31 січня і 4 лютого. Авіаперевізник туроператор погодили припинення рейсів за цим напрямом попередньо до 24.02.2020 і остаточної нормалізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МАУ направить у Китай літаки для евакуації українців через коронавірус. Як зазначили в авіакомпанії, в китайське місто Санья будуть летіти два порожніх літаки.

Крім того, лікарі назвали головні симптоми коронавірусу з Китаю - кашель, лихоманка і головний біль. Фахівці зазначили, що у деяких людей, які заразилися коронавірусом, може взагалі не бути ніяких симптомів, крім болю в горлі та головного болю. Водночас, інші можуть страждати від лихоманки, кашлю або проблеми з диханням.