Матюха передав "Охматдиту" ретракторну систему Thompson

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Thompson - це хірургічна система, яка застосовується у складних операціях і має низку переваг:

оптимальний огляд операційної зони;

свобода рук для лікаря;

скорочення часу перебування дитини під наркозом;

мінімізація тиску на тканини;

менше фізичне навантаження на хірургів.

Вартість комплекту становить 2 221 000 гривень.

"Ми не розглядали варіантів часткової допомоги. Рішення підтримати лікарню повною системою було очевидним", - зазначив Андрій Матюха.





Фонд зосереджений на підтримці лікарень, закупівлі медичного обладнання та розвитку системи охорони здоров’я. Раніше "Охматдит" уже отримував базовий комплект ретрактора від Good Donations. Тепер - повну систему.

У відділенні проводять понад 300 ургентних втручань щороку. Обладнання дозволить зробити їх ще точнішими та безпечнішими для пацієнтів.

"Це великий крок уперед для всієї команди. Ми вдячні за таку підтримку", - зазначають у лікарні.