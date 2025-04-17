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Матюха передав "Охматдиту" ретракторну систему Thompson

Четвер 17 квітня 2025 16:19
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Матюха передав "Охматдиту" ретракторну систему Thompson Фото: Матюха передав Охматдиту ретракторну систему Thompson (прес-служба яонду)
Автор: Сергій Новіков

Хірурги відділення ургентної хірургії "Охматдиту" отримали ретракторну систему Thompson. Закупівлю комплекту профінансували Фонд Андрія Матюхи та благодійна організація Good Donations.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Матюха передав &quot;Охматдиту&quot; ретракторну систему Thompson

Thompson - це хірургічна система, яка застосовується у складних операціях і має низку переваг:

  • оптимальний огляд операційної зони;

  • свобода рук для лікаря;

  • скорочення часу перебування дитини під наркозом;

  • мінімізація тиску на тканини;

  • менше фізичне навантаження на хірургів.

Вартість комплекту становить 2 221 000 гривень.

"Ми не розглядали варіантів часткової допомоги. Рішення підтримати лікарню повною системою було очевидним", - зазначив Андрій Матюха.

Матюха передав &quot;Охматдиту&quot; ретракторну систему Thompson

Фонд зосереджений на підтримці лікарень, закупівлі медичного обладнання та розвитку системи охорони здоров’я. Раніше "Охматдит" уже отримував базовий комплект ретрактора від Good Donations. Тепер - повну систему.

У відділенні проводять понад 300 ургентних втручань щороку. Обладнання дозволить зробити їх ще точнішими та безпечнішими для пацієнтів.

"Це великий крок уперед для всієї команди. Ми вдячні за таку підтримку", - зазначають у лікарні.

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Охматдит
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