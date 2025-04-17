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Матюха передал "Охматдету" ретракторную систему Thompson

Четверг 17 апреля 2025 16:19
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Матюха передал "Охматдету" ретракторную систему Thompson Фото: Матюха передал Охматдету ретракторную систему Thompson (пресс-служба яонда)
Автор: Сергей Новиков

Хирурги отделения ургентной хирургии "Охматдета" получили ретракторную систему Thompson. Закупку комплекта профинансировали Фонд Андрея Матюхи и благотворительная организация Good Donations.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Матюха передал &quot;Охматдету&quot; ретракторную систему Thompson

Thompson - это хирургическая система, которая применяется в сложных операциях и обладает рядом преимуществ:

  • оптимальный обзор операционной зоны;

  • свобода рук для врача;

  • сокращение времени пребывания ребенка под наркозом;

  • минимизация давления на ткани;

  • меньшая физическая нагрузка на хирургов.

Стоимость комплекта составляет 2 221 000 гривен.

"Мы не рассматривали вариантов частичной помощи. Решение поддержать больницу полной системой было очевидным", - отметил Андрей Матюха.

Матюха передал &quot;Охматдету&quot; ретракторную систему Thompson

Фонд сосредоточен на поддержке больниц, закупке медицинского оборудования и развитии системы здравоохранения. Ранее "Охматдет" уже получал базовый комплект ретрактора от Good Donations. Теперь - полную систему.

В отделении проводят более 300 ургентных вмешательств ежегодно. Оборудование позволит сделать их еще более точными и безопасными для пациентов.

"Это большой шаг вперед для всей команды. Мы благодарны за такую поддержку", - отмечают в больнице.

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