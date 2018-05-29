Матиос рассказал, сколько россиян получили приговоры за участие в боях на Донбассе

За агрессию против Украины приговоры получили 32 россиянина

За участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков к уголовной ответственности привлекли 32 гражданина России. Об этом на брифинге в Харькове заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает "112 Украина".

"С начала работы управления по фиксации преступлений агрессии против Украины к уголовной ответственности привлечены непосредственно 32 гражданина РФ, которые воевали на стороне террористов, или непосредственно как военные РФ", - заявил Матиос.

Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ ведет заочное расследование по 485 подозреваемым. По словам генпрокурора Юрия Луценко, специальная процедура применена, в частности, в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, министра обороны России Сергея Шойгу, советника президента РФ Сергея Глазьева и 20 российских генералов.