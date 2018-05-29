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Матіос розповів, скільки росіян отримали вироки за участь у боях на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 12:46
Фото: Анатолій Матіос (УНІАН)
Фото: Анатолій Матіос (УНІАН)

За агресію проти України вироки отримали 32 росіянина

За участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків до кримінальної відповідальності притягнуто 32 громадянина Росії. Про це на брифінгу в Харкові заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає "112 Україна".

"З початку роботи управління з фіксації злочинів агресії проти України до кримінальної відповідальності притягнуто безпосередньо 32 громадянина РФ, які воювали на стороні терористів, або безпосередньо як військові РФ", - заявив Матіос.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ГПУ веде заочне розслідування 485 підозрюваним. За словами генпрокурора Юрія Луценко, спеціальна процедура застосована, зокрема, щодо екс-президента України Віктора Януковича, міністра оборони Росії Сергія Шойгу, радника президента РФ Сергія Глазьєва і 20 російських генералів.

 

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Теги публікації: Російська Федерація, приговор, Анатолий Матиос  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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