Матіос розповів, скільки росіян отримали вироки за участь у боях на Донбасі

За агресію проти України вироки отримали 32 росіянина

За участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків до кримінальної відповідальності притягнуто 32 громадянина Росії. Про це на брифінгу в Харкові заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає "112 Україна".

"З початку роботи управління з фіксації злочинів агресії проти України до кримінальної відповідальності притягнуто безпосередньо 32 громадянина РФ, які воювали на стороні терористів, або безпосередньо як військові РФ", - заявив Матіос.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ГПУ веде заочне розслідування 485 підозрюваним. За словами генпрокурора Юрія Луценко, спеціальна процедура застосована, зокрема, щодо екс-президента України Віктора Януковича, міністра оборони Росії Сергія Шойгу, радника президента РФ Сергія Глазьєва і 20 російських генералів.