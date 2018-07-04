Матіос розповів, кого підозрюють у викраденні і вбивстві полковника Єрохіна МВС

26 липня 2006 року в Києві був викрадений полковник міліції Роман Єрохін

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос розповів, кого підозрюють у викраденні і вбивстві донецького полковника МВС Романа Єрохіна. Про це заявив Матіос на брифінгу про вчинення особливо тяжкого злочину народним депутатом України, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні повідомили про підозру громадянину Ш. в організації і викраденні людини із застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки. За ці злочини передбачено максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення. Зараз готується підозра", - заявив Матіос.

За його словами, народний депутат не затримувався, оскільки він і так є підозрюваним по кількох кримінальних провадженням.

"Обвинувальні акти по цьому ж громадянину є в кількох судах. Зараз триває розгляд 5 кримінальних справ по ньому, зокрема в Оболонському суді, Києво-Святошинському суді ", - сказав Матіос.

Як повідомляли раніше ЗМІ, екс-депутата Верховної ради від Партії регіонів Олександра Шепелєва можуть звинуватити у замовленні вбивства Єрохіна.

Нагадаємо, 26 липня 2006 року в Києві був викрадений полковник міліції Роман Єрохін. Раніше він працював в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю Донецької області. Пізніше полковника перевели в Київ у центральний апарат ГУБОЗ (головне управління по боротьбі з організованою злочинністю).

За словами тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, Єрохін вийшов на слід найбільшого конвертаційного центру, який базувався в одній із фінансових установ Донецької області.

У день зникнення, 26 липня, він повинен був летіти в Донецьк у справі про це конвертцентре. Після того, як під'їхала машина, щоб відвезти полковника в аеропорт міліціонер зник. Тіло Єрохіна було знайдено в середині серпня в лісі під Ворзелем (Київська область).

Через місяць було затримано підозрюваних у викраденні Єрохіна, один з них написав явку з повинною. За його словами, "замовлення" на Єрохіна вступив в лютому від господарів конвертконверта.

7 грудня 2010 року суд виніс вирок трьом колишнім співробітникам податкової міліції, пенсіонеру МВС і водієві таксі, які звинувачувались у вбивстві Єрохіна.