"Мати покійна береже". У Запоріжжі люди чудом вижили під час атаки РФ по будинкам

Під час нічного обстрілу Запоріжжя ворог поцілив по житловій забудові, поранені 9 людей. Мешканці будинків, поруч якими впали бомби, розповідають, що вижили дивом.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"Дуже сильний вибух був, все посипалося"

Під час нічного атака були поруйновані приватні будинки. Дев'ять людей поранені, двох госпіталізували. Жителі будинків, біля яких упали бомби, кажуть, що вижили дивом.

"Чудом залишився живий. Мабуть, мати покійна береже, бо ми сиділи у її кімнаті. Дружину заспокоював, і в цей момент "прилітає". Це все буквально секунди, миті – раз і все. А я міг бути на кухні чи у спальні, чи у залі, а я саме туди пішов", - розповів місцевий мешканець.

Відео: Чоловік врятувався під час обстрілу (t.me/svoboda_radio)

Мешканка іншого зруйнованого будинку також каже, що вижила дивом.

"Вижила, мабуть, чудом. Бо це страшне було. Дуже сильний вибух і все посипалося, вікна і двері повилітали, піаніно впало. Меблі перекосились, весь посуд перебився, суцільне скло і місиво. Пил здіймався до стелі", - розповіла вона.

Жінка додала, що їй пощастило врятуватися, бо поряд із головою була шафа.

Відео: Мешканка зруйнованого будинку (Олена Каптюх/t.me/weukrainetv)

У місцях, куди поцілили росіяни, понівечені будинки та автомобілі. Там працюють співробітники ДСНС.

Фото: Наслідки влучання по будинкам у Запоріжжі (t.me/ivan_fedorov_zp)

Нічний обстріл Запоріжжя

Пізно увечері 25 вересня ворог обстріляв Запоріжжя. Під удар потрапила житлова забудова та територія підприємства. Внаслідок атаки поранені 9 людей, серед них 14-річний хлопець. Двоє людей у лікарні - чоловік у тяжкому стані, жінка в стані середньої тяжкості.

На місцях влучань працюють надзвичайники та комунальники, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.