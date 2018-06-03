Матері ув'язнених в РФ Сенцова і Кольченка вперше зустрілися і звернулися до Порошенка

Матері ув'язнених звернулися з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів

Матері українських політв'язнів, режисера з окупованого Криму Олега Сенцова і кримчанина Олександра Кольченка, вперше зустрілися і звернулися до президента України Петра Порошенка з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів. Про це йдеться в сюжеті "Крим.Реалії".

"Пан Порошенко, до вас звертаються матері ваших громадян, які сидять у російських в'язницях. Дуже вас просимо, допоможіть! Мій син вже пішов на крайній захід - на голодування. Хоча до цього він говорив, що цього робити не можна. Вся надія на те, що ви не кинете наших дітей в цій в'язниці", - сказала Людмила Сенцова, мати режисера Олега Сенцова.

У свою чергу до президента звернулася мати Олександра Кольченка.

"Шановний пане президент, звертаюся до вас. Зробіть все можливе, щоб звільнити наших синів. Щоб вони не розчарувалися ні у президента, ні у своїй державі", - сказала Лариса Кольченко, мати Олександра Кольченка.

Нагадаємо, 31 травня незаконно засуджений в Росії у справі "кримських терористів" українець Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Сенцова.

16 травня 2018 року засудженого на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії.