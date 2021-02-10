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Матчи английских команд в еврокубках переносят в другие города

Автор: Вера Олейник

Ряд матчей английских команд в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены в другие места. Причиной являются ограничения по борьбе с новым штаммом коронавируса, действующие в разных странах.

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

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Так, два матча 1/8 финала главного еврокубкового турнира переносят в Будапешт. На стадионе "Пушкаш Арена" 16 февраля состоится первый поединок "РБ Лейпциг" и "Ливерпуля", а также стартовая встреча "Боруссия" Менхенгладбах - "Манчестер Сити", запланированная на 24 февраля. Это связано с тем, что немецкое правительство запретило въезд всем прибывшим из районов, затронутых мутациями COVID-19.

Еще одна встреча "Атлетико" - "Челси" состоится в Бухаресте (23 февраля). Испания также закрыла граница для лиц, приезжающих из Великобритании.

В Лиге Европы первая игра 1/16 финала между "Реал Сосьедадом" и "Манчестер Юнайтед" пройдет 18 февраля в Турине на домашнем стадионе "Ювентуса". Хотя ответная встреча 25 февраля состоится в Манчестере без изменений.

Отдельный случай - игры "Арсенала" с "Бенфикой". Тут перенесены обе встречи. Лиссабонский клуб проведет домашний поединок в Риме, тот матч, где хозяином выступает "канониры", примут Афины. Это все из-за обоюдных закрытий. Между Соединенным Королевством и Португалией на данный момент действует запрет на авиасообщение.

Напомним, амстердамский "Аякс" столкнулся с проблемами в составе накануне матчей плей-офф Лиги Европы.

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