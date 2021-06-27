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В матче Бельгия - Португалия нет фаворита, - букмекеры

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Севилья, Воскресенье 27 июня 2021 14:00
В матче Бельгия - Португалия нет фаворита, - букмекеры Фото: сборная Бельгии (twitter.com/BelRedDevils)
Автор: Роман Тверденко

В матче между сборными Бельгии и Португалии нет явного фаворита. Букмекеры ожидают равную борьбу между двумя топ-командами.

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Сборная Бельгии уверенно прошла групповой этап, выиграв все три матча. Команда Роберто Мартинеса не заметила Россию (3:0), проявила характер в игре с Данией (2:1) и завершила группу успехом в игре с финнами (2:0), сыграв полурезервным составом.

Португалия финишировала третьей в так называемой группе "смерти" со сборными Франции, Германии и Венгрии. Сначала команда во главе с Криштиану Роналду обыграла Венгрию 3:0, затем "влетела" Германии 2:4, а в конце сыграла веселую ничью с Францией - 2:2.

Потенциально сборная Бельгии может считаться фаворитом противостояния, однако матч с Данией показал, что они далеко не непобедимы и имеют слабости. Португалия же очевидно имеет не равный состав по уровню исполнителей. Favbet предлагает на победу Бельгии коэффициент 2,6, на победу Португалии - 3,1, а на ничью - 3,2.

Матч Бельгия - Португалия начнется сегодня в 22:00. Игра пройдет в Севилье, прямая трансляция на телеканале "Украина".

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