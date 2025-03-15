Матч УПЛ "Кривбас" – "Лівий Берег" перенесено: команди провели на полі менше двох хвилин

Гра повинна була розпочатися 15 березня о 15:30. Але через тривогу старт перенесли спочатку на 16:30. Однак о 16:10 у області знову пролунала повітряна тривога, через що матч знову було відкладено.

Зрештою зустріч розпочалась о 17:17, але була припинена на 2-й хвилині через чергову загрозу. Оскільки тривога тривала, о 18:25 за домовленістю сторін матч було вирішено перенести. Команди дограють його в одну з резервних дат у календарі УПЛ.

Завершити гру завтра "Кривбас" не може через виклик трьох футболістів до розташування своїх збірних.

Це вже другий поєдинок УПЛ, який "Кривбас" не може завершити через тривоги. 1 вересня минулого року така ж доля спіткала центральний матч 5-го туру "Кривбас" – "Шахтар". Гру було перервано на 50-й хвилині. На той момент "гірники" вели в рахунку – 1:0.