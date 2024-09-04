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Матч Україна-Чехія: стартував передпродаж квитків за криптовалюту

Фото: на матч Україна-Чехія стартував передпродаж квитків за криптовалюту (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Криптовалютна біржа WhiteBIT продовжує технічно підтримувати збірну України з футболу і відкриває передпродаж квитків за криптовалюту на домашній матч збірної України проти Чехії, який відбудеться вже 14 жовтня у м. Вроцлав, Польща, в рамках Ліги націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Матчі Національної збірної України з футболу восени 2024 року продовжують проходити за межами країни. Цього сезону команда проведе кілька поєдинків, зокрема в Польщі та Чехії. Ігри в рамках Ліги націй мають велике значення для збірної України, адже вони дають змогу команді потрапити на чемпіонат світу 2026 р., що пройде у США, Мексиці та Канаді. Результат кожного матчу значно впливає на підсумкове місце у групі, тому підтримка відданих фанатів є надзвичайно важливою.

Купівля квитків за криптовалюту - шанс підтримати улюблену команду та відчути атмосферу великого футболу з перших рядів. WhiteBIT, як офіційний партнер Національної збірної України з футболу, знову пропонує своє інноваційне рішення, аби криптоентузіасти змогли обрати кращі місця раніше за всіх.

Квитки за криптовалюту можна купити на три дні раніше офіційного старту продажу за посиланням. За обробку транзакцій відповідає Whitepay — технічне рішення від WhiteBIT для приймання цифрових платежів. Передпродаж триватиме з 4 по 6 вересня включно.

Багато шанувальників футболу вже встигли оцінити зручність оплати криптовалютою, без необхідності складних дій з боку користувача. Оплата проходить швидко, а процес є зрозумілим навіть для новачків.

Якщо маєте можливість відвідати матч, покваптеся придбати бажане місце за криптовалюту й опинитися поряд зі збірною України з футболу на цьому важливому поєдинку!

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Футбол