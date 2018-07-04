Матч Цуренко - Стрыцова во втором круге Уимблдона перенесен

Встреча перенесена из-за плохих погодных условий

Матч второй ракетки Украины Леси Цуренко против 23 ракетки мира Барборы Стрыцовой из Чехии во втором круге Уимблдона 4 июля не состоится. Об Этом сообщает пресс-служба WTA.

Встреча перенесена из-за плохих погодных условий.

Также перенесен поединок Катерина Синякова - Онс Жабер. Оба поединка стартуют завтра в 13:00 по киевскому времени.

Tsurenko-Strycova and Siniakova-Jabeur cancelled due to the weather delay. #Wimbledon — WTA Insider (@WTA_insider) July 4, 2018

Цуренко остается единственной участницей от Украины в женской сетке Уимблдона. Ранее турнир покинули Элина Свитолина, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

Напомним, также единственный представитель Украины на Уимблдоне в мужском одиночном разряде Сергей Стаховский не сумел пройти в третий круг турнира.