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Матч Цуренко - Стрыцова во втором круге Уимблдона перенесен

НовостиСпорт    04.07.2018 - 22:39
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/LTsurenko)
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/LTsurenko)

Встреча перенесена из-за плохих погодных условий

Матч второй ракетки Украины Леси Цуренко против 23 ракетки мира Барборы Стрыцовой из Чехии во втором круге Уимблдона 4 июля не состоится. Об Этом сообщает пресс-служба WTA.

Встреча перенесена из-за плохих погодных условий.

Также перенесен поединок Катерина Синякова - Онс Жабер. Оба поединка стартуют завтра в 13:00 по киевскому времени.

Цуренко остается единственной участницей от Украины в женской сетке Уимблдона. Ранее турнир покинули Элина Свитолина, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

Напомним, также единственный представитель Украины на Уимблдоне в мужском одиночном разряде Сергей Стаховский не сумел пройти в третий круг турнира.

Вылет Свитолиной и Стивенс в первом раунде стал историческим для Уимблдона Три украинки узнали своих соперниц в квалификации Уимблдона
Теги публикации: Уимблдон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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