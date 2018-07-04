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Матч Цуренко - Стрицова у другому колі Вімблдону перенесений

НовиниСпорт    04.07.2018 - 22:39
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/LTsurenko)
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/LTsurenko)

Зустріч перенесена через погані погодні умови

Матч другої ракетки України Лесі Цуренко проти 23 ракетки світу барбора заглавова-стрицова з Чехії у другому колі Вімблдону 4 липня не відбудеться. Про Цьому повідомляє прес-служба WTA.

Зустріч перенесена через погані погодні умови.

Також перенесений поєдинок Катерина Синякова - Онс Жабер. Обидва поєдинки стартують завтра о 13:00 за київським часом.

Цуренко залишається єдиною учасницею від України в жіночій сітці Вімблдону. Раніше турнір покинули Еліна Світоліна, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.

Нагадаємо, також єдиний представник України на Вімблдоні в чоловічому одиночному розряді Сергій Стаховський не зумів пройти у третє коло турніру

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Теги публікації: Уимблдон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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