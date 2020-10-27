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Матч "Шахтар" - "Борусія М" в Лізі чемпіонів пройде з глядачами в Києві

Київ, Вівторок 27 жовтня 2020 15:01
Матч "Шахтар" - "Борусія М" в Лізі чемпіонів пройде з глядачами в Києві
Фото: гравці "Шахтаря" на НСК "Олімпійський" (shakhtar.com)
Автор: Роман Тверденко

Матч "Шахтар" - "Боруссія Менхенгладбах" у третьому турі Ліги чемпіонів відбудеться з глядачами. Гра відбудеться 3 листопада на НСК "Олімпійський" в Києві.

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Клуб отримав дозвіл від МОЗ на проведення поєдинку з глядачами. Стадіон можна заповнити на 15% від загальної кількості місць. На "Олімпійському" це близько 10,5 тисяч чоловік.

Нагадаємо, що сьогодні "Шахтар" зіграє в Києві з "Інтером". Матч пройде з глядачами. Початок - о 19:55.

Вчора стало відомо, що при частково заповнених трибунах в четвер в Запоріжжі зіграє "Зоря" в Лізі Європи. На матч з "Брагою" можуть прийти до 1700 уболівальників. Влада Запоріжжя готується до проведення всіх трьох домашніх ігор "Зорі" у Лізі Європи з глядачами.

Відзначимо, що матчі чемпіонату України проходять за порожніх трибун після оновлених обмежень по зонах карантину, які забороняють масові заходи навіть у регіонах "зеленої" та "жовтої" зон.

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