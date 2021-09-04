Матч надії. Україна вдома зіграє з Францією у відборі на ЧС-2022

Глобально, після нічиї з Казахстаном (2:2), завдання для України не змінилося - уявна надія на перше місце є, але куди реальніше боротися за другу сходинку, яка дозволить поборотися за путівку на ЧС через плей-офф. Але от відчуття від результату з казахами досить зім'яті-гра начебто і була, але реалізації і надійності в обороні явно не вистачило. Але ж грати сьогодні не з кимось, а з чинними чемпіонами світу - французами.

Тут настрій і емоційний стан гравців може зіграти одну з ключових ролей. Тим більше, що після помилок з казахами на" горіхи "дісталося як Олександру Караваєву, Андрію Пятову та Іллі Забарному, так і самому новому наставнику" жовто-синіх " Олександру Петракову. Сам коуч зазначив, що після нічиї з Казахстаном намагався підбадьорити гравців.

"Сказав, що все попереду. Не варто засмучуватися, потрібно грати далі. Треба вигравати у Франції", - зазначив напередодні матчу Петраков.

Йому і до матчу з казахами закидали відсутність досвіду роботи з дорослими гравцями, а після тиск ще більше посилився. Сам же наставник зізнався, що вже встиг помітити різницю в роботі між молодіжною збірною і національною.

"Різниця є, я вже це побачив. Молоді хлопці слухали мене з відкритим ротом. Тут же інакше-титуловані гравці, потрібен інший підхід. Я багато спілкуюся з футболістами. Вони мені дуже допомагають. Саме такі досвідчені виконавці, як П'ятов, Ярмоленко", - додав головний тренер.

Турнірний розклад

Сам матч для українців є одним з ключових. Нічия французів з боснійцями (1:1) дозволила "жовто-синім" знову повернути надію на перше місце. Але для цього потрібно, як мінімум, перемагати сьогодні. Поки ж картина для України не найприємніша-4 очки в чотирьох матчах відбору. У Франції, наприклад, 8 балів і чотири матчі. Причому французи поки є єдиною збірною в нашій групі, яка в цьому відборі перемагала. Правда, у Фінляндії, Боснії і Казахстану по 2 очки і менше зіграних матчів - два, три і три відповідно.

Кадрове питання

У матчі з Казахстаном Україна, Крім невдалого результату, втратила також одного з лідерів - Олександра Зінченка. Той в кінцівці отримав жовту картку, яка стала для нього другою у відборі, через що він пропускає один матч. Також покинув розташування збірної Віталій Буяльський - у нього травма привідного м'яза. Це додає проблем Петракову до втрати Анатолія Трубіна, який отримав травму напередодні паузи для збірних.

Хоча Петраков запевнив, що замінити гравців буде ким - повністю готові до матчу Тарас Степаненко, Олександр Зубков та Ігор Харатін.

У Франції при цьому також вистачає кадрових втрат. Так, з українцями "ле бле" не допоможуть Кілліан Мбаппе і Нголо Канте, а також Жуль Фунде.

Орієнтовні склади:

Україна: П'ятов-Забарний, Матвієнко, Миколенко-Тимчик, Шапаренко, Сидорчук, Соболь-Малиновський, Ярмоленко-Яремчук

Франція: Льоріс-Дюбуа, Варан, Кімпембе, Дінь-Погба, Рабіо-Марсіаль, Грізманн, Коман-Бензема

Де дивитися

Поєдинок відбудеться сьогодні, 4 вересня, в Києві на НСК "Олімпійський" о 21:45. Транслювати матч будуть на каналах" Україна "і"Футбол 1".