Матч Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" пройдет без зрителей

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец пройдет без зрителей, сообщается на официальном сайте болгарской команды.

Причины такого решения связаны со вспышкой коронавируса в Италии. Из Ранее из-за распространения вируса в стране были отменены четыре матча 25 тура итальянской Серии А. Также были перенесены 42 матча в любительских и молодежных лигах.

На данный момент в Италии зафиксировано 229 случаев заболевания коронавирусом - больше, чем в других странах Европы. На данный момент от болезни в стране скончались шесть человек.

Матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" состоится 27 февраля на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. В первой встрече победу одержала итальянская команда - 2:0.

Напомним, из-за коронавируса могут перенести все матчи 26 тура чемпионата Италии.