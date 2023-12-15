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Матч АПЛ вперше розсудить жінка. Хто така Ребекка Велч

Фото: Ребекка Велч (premierleague.com)
Автор: Валерія Поліщук

Ребекка Велч буде першою жінкою, яка судитиме матч англійської Прем'єр-ліги як головний арбітр. Вона отримала призначення на матч 18 туру АПЛ, що відбудеться в суботу, 23 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт АПЛ.

"Вона показала хороші результати у Чемпіоншипі цього сезону і заслуговує на цю можливість завдяки якості та таланту, якими володіє", - заявив керівник англійських суддів Говард Вебб.

Асистентами Велч на лініях будуть Стюарт Берт та Ден Кук, четвертий арбітр - Тоні Гаррінгтон. Головним арбітром на VAR призначено Джареда Джиллетта, асистентка на VAR - Наталі Аспіналл.


Фото: Ребекка Велч (premierleague.com)

Хто така Ребекка Велч

Велч стала арбітром у 2010 році. Спочатку поєднувала цю роль із роботою в Національній службі охорони здоров’я, але згодом перейшла у суддівство на “повну ставку".

Протягом своєї кар’єри вона обслуговувала матчі високого рівня в жіночих турнірах. Зокрема була арбітром фіналів Кубка Англії серед жінок у 2017 та 2020 роках на “Вемблі”. 

Також вона працювала на жіночих Чемпіонаті Європи та Чемпіонаті світу (у 2023 році вона розсудила три матчі турніру).

У 2021 році Ребекка стала першою жінкою, призначеною судити матч Англійської футбольної ліги - 5 квітня Велч працювала на матчі Другої ліги між командами “Гаррогейт Таун” та “Порт Вейл".

Фото: Ребекка Велч (Вікіпедія)

Минулого місяця Велч стала першою жінкою, яка виступала у ролі четвертого арбітра у матчі англійської Прем’єр-ліги між “Фулхемом” і “Манчестер Юнайтед".

Після цього працювала на матчах чоловічих Кубка Англії та Чемпіоншипа - також в статусі першої в історії головної арбітрині цих змагань.

Велч увійшла до списку рефері на жіночий чемпіонат світу-2023. Розсудила три матчі турніру.

Додамо, що першою жінкою-арбітринею в історії АПЛ є Венді Томс. У 1997 році вона працювала на матчі, але не у статусі головної, а як боковий суддя.

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