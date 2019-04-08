Мастер-класс: «Как создать независимое СМИ и не сойти с ума»

В рамках премии для журналистов PRESSZVANIE состоится неформальная встреча с соучредителем и заместителем главного редактора проекта The Bell — Петром Мироненко.
Петр Мироненко расскажет о собственном опыте создания независимого СМИ и поделится мыслями, как за пару лет вывести проект на окупаемость и не сойти с ума.
Когда: 16 апреля (вторник), 19:30,
Где: Academy DTEK, вул. Дорогожицкая, 3.
Купить билет: https://u.to/eR4UFQ
Формат предусматривает спич на заданную тему. После Петр вступит в диалог с аудиторией, где ты сможешь задать вопросы, которые тебя интересуют, и получить ответы.
На встрече ты узнаешь:
• Как создать качественный информационный ресурс: с чего начать?
• Как найти нишу и определить аудиторию?
• С чем обязательно столкнешься на пути создания проекта?
• Монетизация: как не разориться в условиях трансформации рынка?
• Как выстраивать и продвигать свой бренд в медиа-среде?
Петр Мироненко — экономический журналист, редактор, медиаменеджер Работает в деловой прессе с 2004 года. В 2017 году основал проект The Bell. До этого работал в газете «Бизнес», был заместителем главного редактора и руководителем делового блока газеты «Коммерсантъ-Украина.
Справка:
PRESSZVANIE – ежегодная премия для журналистов и редакторов, которая награждается с 2005 года за лидерство и профессионализм. В состав жюри премии входят медиаменеджеры, редакторы, продюсеры и журналисты, которые представляют десятки украинских СМИ. Премия проходит под эгидой общественной организации «Прессзваніє Украина», миссия которой - развивать украинскую журналистику.
Медиа партнеры: Фокус, Первая Полоса, Українські новини, РБК-Украина, «В сухом остатке».
Партнеры образовательного направления: " Смарт-Холдинг, Метинвест, Academy DTEK, EPAM.