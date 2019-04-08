Мастер-класс: «Как создать независимое СМИ и не сойти с ума»

В рамках премии для журналистов PRESSZVANIE состоится неформальная встреча с соучредителем и заместителем главного редактора проекта The Bell — Петром Мироненко.

Петр Мироненко расскажет о собственном опыте создания независимого СМИ и поделится мыслями, как за пару лет вывести проект на окупаемость и не сойти с ума.

Когда: 16 апреля (вторник), 19:30,

Где: Academy DTEK, вул. Дорогожицкая, 3.

Купить билет: https://u.to/eR4UFQ

Формат предусматривает спич на заданную тему. После Петр вступит в диалог с аудиторией, где ты сможешь задать вопросы, которые тебя интересуют, и получить ответы.

На встрече ты узнаешь:

• Как создать качественный информационный ресурс: с чего начать?

• Как найти нишу и определить аудиторию?

• С чем обязательно столкнешься на пути создания проекта?

• Монетизация: как не разориться в условиях трансформации рынка?

• Как выстраивать и продвигать свой бренд в медиа-среде?

Петр Мироненко — экономический журналист, редактор, медиаменеджер Работает в деловой прессе с 2004 года. В 2017 году основал проект The Bell. До этого работал в газете «Бизнес», был заместителем главного редактора и руководителем делового блока газеты «Коммерсантъ-Украина.

Справка:

PRESSZVANIE – ежегодная премия для журналистов и редакторов, которая награждается с 2005 года за лидерство и профессионализм. В состав жюри премии входят медиаменеджеры, редакторы, продюсеры и журналисты, которые представляют десятки украинских СМИ. Премия проходит под эгидой общественной организации «Прессзваніє Украина», миссия которой - развивать украинскую журналистику.

Медиа партнеры: Фокус, Первая Полоса, Українські новини, РБК-Украина, «В сухом остатке».



Партнеры образовательного направления: " Смарт-Холдинг, Метинвест, Academy DTEK, EPAM.