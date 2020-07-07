Массовый мор рыбы зафиксировали в Николаевской области

В Очаковском районе Николаевской области обнаружили массовую гибель рыбы в одном из лиманов. На каждом квадратном метре обнаружили до 50 мертвых рыбин.

Об этом в Facebook сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Мальованый.

По его словам, гибель рыбы зафиксировали в Днепровском лимане.

"Вчера инспекторы Государственной экологической инспекции, обследовав береговую полосу Днепровского лимана возле села Ивановка, что в Очаковском районе, обнаружили массовую гибель рыбы. На участке, длиной 1000 метров и шириной 1 метр, на каждый квадратный метр зафиксировали по 40 мертвых бычков и по 10 экземпляров атерины", - сообщил Мальованый.

Сейчас выясняют причины мора. Уже взяты пробы воды для проведения исследований в лаборатории.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе почти на всех пляжах нашли кишечную палочку.