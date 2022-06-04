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Массовые протесты в Ереване. Применены шумовые гранаты, 50 человек госпитализировано

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Ереван, Суббота 04 июня 2022 00:40
Массовые протесты в Ереване. Применены шумовые гранаты, 50 человек госпитализировано Флаг Армении (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

В ходе антиправительственных демонстраций в столице Армении, Ереване, по меньшей мере 50 человек были госпитализированы. Для разгона демонстрантов полицейские использовали светошумовые гранаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Полицейские были вынуждены применить светошумовые гранаты после того, как демонстранты забросали их камнями. Давление на премьер-министра Никола Пашиняна усилилось с тех пор, как он приблизился к нормализации отношений с Азербайджаном.

Из 50 человек, которые были доставлены в больницу, 34 пострадавших были полицейскими. В ходе предыдущих протестов тысячи людей блокировали правительственные здания и перекрывали дороги, требуя отставки правительства.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Армения и Азербайджан договорились о подготовке к мирным переговорам. Это произошло во время трехсторонней встречи в Брюсселе с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

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