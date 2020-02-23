В массовой драке в центре Львова пострадали двое полицейских

В центре Львова ночью, 23 февраля, произошла массовая драка, в результате которой пострадали двое патрульных полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

В полиции рассказали, что сообщение о массовой драке на площади Рынок поступило в полицию около 2:35. На место события прибыли экипажи патрульной полиции. Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медпомощью. Лица, причастные к совершению преступления, установлены. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет, сообщили правоохранители.

По факту инцидента открыто производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пять лет или лишение свободы на тот же срок. Досудебное расследование продолжается.

По данным Zaxid.net, участие в драке принимали около 15 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве на улице Полевой произошла массовая драка при выселении жильцов из общежития, в результате инцидента задержаны 11 человек.