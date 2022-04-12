"Массовое уничтожение мирных жителей в ОРДЛО": украинцев предупредили об очередном фейке Кремля

В СНБО предупредили об очередных провокациях со стороны оккупантов. Так, кремлевские СМИ разгоняют информацию о том, что Украина якобы "устроит акцию с массовым уничтожением мирных жителей в ОРДЛО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Как информируют в ведомстве, для дискредитации Украины на международной арене медиа РФ сообщает о провокациях, которые готовит вроде "украинская власть при поддержке стран Запада".

"В кремлевских СМИ говорится о том, что Украина "устроит акцию с массовым уничтожением мирных жителей в ОРДЛО", - говорится в сообщении.

В частности речь идет о:

подготовке съемки провокации с обстрелами автомобилей "скорой помощи" в Северодонецком районе",

"подрыве резервуаров с хлором в Попаснянском районе".

В СНБО отмечают, что Россия снова пытается переложить на Украину ответственность за совершенные преступления.

"Учитывая то, что за 8 лет войны на востоке Украины ни одна украинская власть не рассматривала военный вариант возвращения временно оккупированных территорий, обвинения в провокациях со стороны РФ бессмысленны. России придется взять на себя ответственность за уничтожение мирного населения Украины, поскольку Международные суды уже работают над расследованием совершенных оккупантами преступлений на территории нашего государства", - добавили в ведомстве.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 48-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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