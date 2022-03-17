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Масштабный пожар на складах в Святошинском районе Киева: фоторепортаж

Последствия обстрела по киевским складам (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Войска оккупантов осуществили артобстрел по Святошинскому району Киева, в результате которого произошел пожар с угрозой взрыва на территории складов.

РБК-Украина показывает последствия обстрела по киевским складам в фоторепортаже Getty Images

Вечером, 17 марта, вражеские войска РФ продолжили атаковать столицу Украину.

В результате артиллерийского обстрела оккупантов произошло возгорание нескольких автомобилей. Кроме того снаряды попали на территорию складских помещений, что стало причиной масштабного пожара на площади 10 тыс. кв. м.

Последствия обстрела по складам в Святошинском районе Киева
(фото: Getty Images)

По сообщению ГСЧС Украины для ликвидации пожара задействовано 15 ед. пожарной техники и 67 человек личного состава.

В связи с угрозой взрыва тушение огня производится с безопасного расстояния. На данный момент ликвидация продолжается.

По предварительной информации, в результате пожара погибло 2 человека.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 22-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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КиевСвятошинский районПожарГСЧСВооруженные силы Украины