Масштабный пожар на складах в Святошинском районе Киева: фоторепортаж

Вечером, 17 марта, вражеские войска РФ продолжили атаковать столицу Украину.

В результате артиллерийского обстрела оккупантов произошло возгорание нескольких автомобилей. Кроме того снаряды попали на территорию складских помещений, что стало причиной масштабного пожара на площади 10 тыс. кв. м.

Последствия обстрела по складам в Святошинском районе Киева (фото: Getty Images)

По сообщению ГСЧС Украины для ликвидации пожара задействовано 15 ед. пожарной техники и 67 человек личного состава.

В связи с угрозой взрыва тушение огня производится с безопасного расстояния. На данный момент ликвидация продолжается.

По предварительной информации, в результате пожара погибло 2 человека.