Масштабный пожар после обстрелов Харькова: фоторепортаж

По сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области пожар был ликвидирован в 16.20. Вследствие обстрела погибли 3 человека, 5 получили ранения.

Огонь охватил порядка 3 600 кв.м торговых павильонов на территории рынка. Для ликвидации возгорания были привлечены 9 единиц техники и более 50 спасателей.

По сообщению департамента админуслуг Харьковского городского совета возгорание возникло в следствии попадания трех снарядов в окрестности рынка на Салтовке.

Так, непрекращающиеся обстрелы, вчера, 16 марта, привели к масштабному пожару в районе станции метро “Героев Труда”.

Российские войска продолжают атаковать города Украины 22 день к ряду. По Харькову противник регулярно наносит разрушающие удары.

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