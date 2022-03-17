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Масштабный пожар после обстрелов Харькова: фоторепортаж

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Харьков, Четверг 17 марта 2022 12:29
Масштабный пожар после обстрелов Харькова: фоторепортаж Пожар в Харькове на Салтовском рынке ДАТА (фото: GettyImages)
Автор: RBC.UA

В Харькове продолжают ликвидировать последствия вражеских атак

по спальным районам города.

РБК-Украина показывает ликвидацию последствий пожара в Харькове в фоторепортаже GettyImages.

Российские войска продолжают атаковать города Украины 22 день к ряду. По Харькову противник регулярно наносит разрушающие удары.

Так, непрекращающиеся обстрелы, вчера, 16 марта, привели к масштабному пожару в районе станции метро “Героев Труда”.

По сообщению департамента админуслуг Харьковского городского совета возгорание возникло в следствии попадания трех снарядов в окрестности рынка на Салтовке.

Масштабный пожар после обстрелов Харькова (фото: GettyImages)

Огонь охватил порядка 3 600 кв.м торговых павильонов на территории рынка. Для ликвидации возгорания были привлечены 9 единиц техники и более 50 спасателей.

По сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области пожар был ликвидирован в 16.20. Вследствие обстрела погибли 3 человека, 5 получили ранения.

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