ru ua
Пт, 17 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Масштабну пожежу на хімзаводі в Запорізькій області ліквідували

Новость на русском →
Пологий, П'ятниця 17 червня 2022 00:31
Масштабну пожежу на хімзаводі в Запорізькій області ліквідували Фото: матабну пожежу на хімзаводі в Запорізькій області ліквідували (t.me/starukhofficial)
Автор: Артур Родивилов

Масштабну пожежу на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області ліквідували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

16 червня сталася пожежа в складських приміщеннях заводу на загальній площі 800 кв. м.

"Майже дві години знадобилося рятувальникам, щоб приборкати пожежу і запобігти поширенню вогню на інші споруди", - йдеться в повідомленні.

Хімічної загрози населенню міста і області поки немає.

Раніше російські війська атакували територію цеху виробництва аміаку на Сєвєродонецькому "Азоті". Над містом піднялася отруйна хмара.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена