Масштабну пожежу на хімзаводі в Запорізькій області ліквідували

Масштабну пожежу на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області ліквідували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА .

16 червня сталася пожежа в складських приміщеннях заводу на загальній площі 800 кв. м.

"Майже дві години знадобилося рятувальникам, щоб приборкати пожежу і запобігти поширенню вогню на інші споруди", - йдеться в повідомленні.

Хімічної загрози населенню міста і області поки немає.

Раніше російські війська атакували територію цеху виробництва аміаку на Сєвєродонецькому "Азоті". Над містом піднялася отруйна хмара.

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