Масштабные перекрытия движения в Киеве: что нужно знать

Кроме того, во время тренировок будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

В КГГА отмечают, что отдельно будет сообщено об изменениях движения общественного транспорта в столице.

По информации ведомства, 18, 20, 22 августа предусмотрено:

с 15: 30 до 18:00 временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалка, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалка, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича. с 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. до ул. Хрещатик), ул. Хрещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. к Крепостному пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).

до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. до ул. Хрещатик), ул. Хрещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. к Крепостному пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой). с 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01: 15) временное ограничение движения транспорта на ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкой, Глыбочицком проезде, ул. Вячеслава Черновола, просп. Победы, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

24 августа:

с 06: 00 до 08:00 временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалка, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалка, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича. с 06:00 до 12:00 перекроют движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. до ул. Хрещатик), с 06:00 до 16:00 ориентировочно - на ул. Хрещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), Владимирском спуске, ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. к Крепостному пров.), Петровской Аллее, Парковой дороге.

Также будет перекрыто движение транспорта во время мероприятий с участием лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана:

с 22 по 24 августа - на Парковой дороге;

- на Парковой дороге; с 06:00 20 августа по 24 августа - на ул. Михаила Грушевского;

- на ул. Михаила Грушевского; с 06:00 23 августа до окончания мероприятий - на ул. Владимирской (на участке от ул. Большой Житомирской до б-ра Тараса Шевченко), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Леонтовича до ул. Репина), ул. Ярославов Вал (на участке от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Николая Лысенко, ул. Малой Житомирской (на участке от Владимирского проезда до Михайловского пер.).

В КГГА обращают внимание, что детальный перечень улиц, где будут перекрывать или ограничивать движение транспорта, будет опубликован дополнительно.