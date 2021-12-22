Масштабное хищение земель на 74 млн гривен. В Житомирской области разоблачили чиновников

Отмечено, что правоохранители уже сообщили о подозрении руководителю одного из частных предприятий.

Он совместно с государственными регистраторами и должностными лицами Госгеокадастра области незаконно завладел более 1,2 тыс. га земли.

По данным следствия, в 2019 году подозреваемый основал частное предприятие, которое объявило себя правопреемником одного из колхозов. Эти земли принадлежали раньше именно этому колхозу.

А уже в 2020 году он начал регистрировать землю на свое предприятие, пользуясь государственными актами о собственности колхоза. Однако, эти акты в отношении колхоза уже утратили силу.

Указано, что госслужащие незаконно зарегистрировали за предпринимателем коммунальную землю площадью более 1,2 тыс. га рыночной стоимостью более 74 млн гривен.

Сейчас предприниматель подозревается в мошенничестве, совершенном организованной группой, и злоупотреблении полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие, сейчас земля находится под арестом.