Масштабне розкрадання земель на 74 млн гривень. У Житомирській області викрили чиновників

У Житомирській області Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконної приватизації 1,2 тис. гектарів землі на понад 74 млн гривень. В організації "схеми" підозрюють держслужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначено, що правоохоронці вже повідомили про підозру керівнику одного з приватних підприємств.

Він спільно із державними реєстраторами та посадовцями Держгеокадастру області незаконно заволодів понад 1,2 тис. га землі.

За даними слідства, у 2019 році підозрюваний заснував приватне підприємство, яке оголосило себе правонаступником одного з колгоспів. Ці землі належали раніше саме цьому колгоспові.

А вже у 2020 році він почав реєструвати землю на своє підприємство, користуючись державними актами про власність колгоспу. Однак, ці акти стосовно колгоспу вже втратили чинність.

Вказано, що держслужбовці незаконно зареєстрували за підприємцем комунальну землю площею більше ніж 1,2 тис. га ринковою вартістю понад 74 млн гривень.

Наразі підприємець підозрюється у шахрайстві, вчиненому організованою групою, та зловживанні повноваженнями особами, які надають публічні послуги (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство, наразі земля знаходиться під арештом.