Масштабная вырубка леса: СБУ сообщила о подозрении 21 человеку

Фото: незаконная вырубка лесов (facebook.com/SecurSerUkraine)

Злоумышленники нанесли государству ущерб на свыше 14 миллионов гривен

Служба безопасности Украины совместно со следователями ГБР задокументировала факты масштабной вырубки в гослесхозах на западе и севере Украины. Своими действиями злоумышленники нанесли государству ущерб на свыше 14 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, незаконная вырубка леса лицами лесных хозяйств не только нанесли государству крупных убытков, но и стали причиной разрушительных наводнений этого года.

Таким образом, незаконные порубки деревьев в Житомирской области правоохранители разоблачили во время проведения оздоровления лесов. К ним причастен руководитель одного из государственных лесохозяйственных предприятий области, должностные лица государственной лесной охраны, специализированное лесозащитное предприятие и коммерсанты.

Так незаконную вырубку леса они проводили в течение трех лет после чего, вносили ложные сведения в служебной документации. Только в течение августа-сентября 2019 года там уничтожили более 300 деревьев разных пород на почти 2,5 миллиона гривен.

Правоохранители сообщили о подозрении 15 фигурантам в совершении уголовных правонарушений в составе организованной группы с различными видами соучастия.

Также СБУ разоблачила должностных лиц ряда государственных лесохозяйственных предприятий, которые наладили незаконную вырубку леса в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Они нанесли ущерб государству на свыше 11,5 миллиона гривен. Правоохранители сообщили о подозрении 6 работникам лесохозяйственных предприятий о совершении преступлений.

Напомним, в Закарпатской области будут судить двух чиновников за незаконную вырубку 400 деревьев породы бук.

Кроме того, в Винницкой области СБУ задержала организатора группы, что имеет отношение к незаконной вырубки более 200 ценных пород деревьев для продажи.