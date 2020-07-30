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Масштабна вирубка лісу: СБУ повідомила про підозру 21 особі

Четвер 30 липня 2020 09:46
Масштабна вирубка лісу: СБУ повідомила про підозру 21 особі
Фото: незаконна вирубка лісів (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Андрій Козловський

Зловмисники завдали державі шкоди на понад 14 мільйонів гривень

Служба безпеки України спільно зі слідчими ДБР задокументувала факти масштабної вирубки в держлісгоспах на заході та півночі України. Своїми діями зловмисники завдали державі шкоди на понад 14 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, незаконна вирубка лісу посадовцями лісових господарств не лише завдали державі великих збитків, а й стали причиною руйнівних повеней цього року.

Таким чином, незаконні порубки дерев у Житомирській області правоохоронці викрили під час проведення оздоровлення лісів. До них причетний керівник одного з державних лісогосподарських підприємств області, посадовці державної лісової охорони, спеціалізоване лісозахисне підприємство та комерсанти.

Так незаконну вирубку лісу вони проводили протягом трьох років після чого, вносили неправдиві відомості до службової документації. Тільки протягом серпня-вересня 2019 року там знищили понад 300 дерев різних порід на майже 2,5 мільйона гривень.

Правоохоронці повідомили про підозру 15 фігурантам у вчиненні кримінальних правопорушень у складі організованої групи за різними видами співучасті.

Також СБУ викрила посадовців низки державних лісогосподарських підприємств, які налагодили незаконну вирубку лісу в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Вони завдали шкоди державі на понад 11,5 мільйона гривень. Правоохоронці повідомили про підозру 6 працівникам лісогосподарських підприємств про вчинення злочинів.

Нагадаємо, у Закарпатській області судитимуть двох чиновників за незаконну вирубку 400 дерев породи бук.

Крім того, у Вінницькій області СБУ затримала організатора групи, що має відношення до незаконної вирубки понад 200 цінних порід дерев для продажу.

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