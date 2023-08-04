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Масштабна тривога. В Україні ракетна загроза через зліт російського МіГ (відбій)

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Київ, П'ятниця 04 серпня 2023 13:43
Масштабна тривога. В Україні ракетна загроза через зліт російського МіГ (відбій) Фото: в Україні 4 серпня оголошена масштабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

По всій Україні сьогодні вдень оголосили повітряну тривогу. Причиною тому є зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 13:45 мапа повітряних тривог виглядає так:

Масштабна тривога. В Україні ракетна загроза через зліт російського МіГ (відбій)

В чому причина тривоги

Причиною масштабної тривоги в Україні є активність ворожого винищувача МіГ-31К в повітряному просторі Росії.

Зазначимо, що МіГ-31К є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку нашим засобам протиповітряної оборони складно перехопити.

Відбій тривоги по Україні

Станом на 14:30 мапа повітряних тривог виглядає так:

Масштабна тривога. В Україні ракетна загроза через зліт російського МіГ (відбій)

Росія може готувати новий ракетний удар

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" попереджали, що Росія може завдати ракетного удару по Україні після останніх атак із застосуванням дронів-камікадзе.

Зокрема, окупанти тримають у Чорному морі носій крилатих ракет. Військові попереджають, що рівень ракетної загрози залишаться високим.

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