Масштабна тривога. В Україні ракетна загроза через зліт російського МіГ (відбій)
По всій Україні сьогодні вдень оголосили повітряну тривогу. Причиною тому є зліт російського винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
Де оголошена тривога
Станом на 13:45 мапа повітряних тривог виглядає так:
В чому причина тривоги
Причиною масштабної тривоги в Україні є активність ворожого винищувача МіГ-31К в повітряному просторі Росії.
Зазначимо, що МіГ-31К є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку нашим засобам протиповітряної оборони складно перехопити.
Відбій тривоги по Україні
Станом на 14:30 мапа повітряних тривог виглядає так:
Росія може готувати новий ракетний удар
Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" попереджали, що Росія може завдати ракетного удару по Україні після останніх атак із застосуванням дронів-камікадзе.
Зокрема, окупанти тримають у Чорному морі носій крилатих ракет. Військові попереджають, що рівень ракетної загрози залишаться високим.
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