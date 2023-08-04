Масштабная тревога. В Украине ракетная угроза из-за взлета российского МиГ (отбой)

По всей Украине сегодня днем объявили воздушную тревогу. Причиной тому является взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 13:45 карта воздушных тревог выглядит так:

В чем причина тревоги

Причиной масштабной тревоги в Украине является активность вражеского истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве России.

Отметим, что МиГ-31К является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую нашим средствам противовоздушной обороны сложно перехватить.

Отбой тревоги по Украине

По состоянию на 14:30 карта воздушных тревог выглядит так:

Россия может готовить новый ракетный удар

Напомним, ранее в ОК "Юг" предупреждали, что Россия может нанести ракетный удар по Украине после последних атак с применением дронов-камикадзе.

В частности, оккупанты держат в Черном море носитель крылатых ракет. Военные предупреждают, что уровень ракетной угрозы остается высоким.

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