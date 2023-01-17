ua ru
Вт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Масштабна пожежа у Франції: на складі з літієвими батареями чути вибухи

Новость на русском →
Гран-Куроне, Вівторок 17 січня 2023 03:38
Масштабна пожежа у Франції: на складі з літієвими батареями чути вибухи Фото: на півночі Франції горить склад із літієвими батареями (twitter.com/InfosFrancaises)
Автор: Артур Родивилов

У французькому Гран-Куроні сталася масштабна пожежа на складі з літієвими батареями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

На місці працюють майже 150 пожежників, зокрема бригади, що спеціалізуються на техногенних загрозах.

За словами пожежників, на околицях видно значне задимлення і чути вибухи. Постраждалих немає, співробітників евакуйовано.

Загоряння почалося з літієвих батарей у частині будівлі площею близько 6 тисяч квадратних метрів, в якій знаходилось 8 тисяч автомобільних акумуляторів.

Потім вогонь перекинувся на інший склад, де зберігається 70 тисяч шин. Загальна площа займання складає близько 12 тисяч квадратних метрів.

Мешканців просять закрити вікна та не виходити на вулицю.

Раніше повідомлялося, що у Москві згорів склад із газовими балонами на території Всеросійського інституту легких сплавів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Пожежа
NEWS
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
DAILY
Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години
Марія Бунякінаспеціально для РБК-Україна Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години