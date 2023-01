Масштабна пожежа у Франції: на складі з літієвими батареями чути вибухи

На місці працюють майже 150 пожежників, зокрема бригади, що спеціалізуються на техногенних загрозах.

За словами пожежників, на околицях видно значне задимлення і чути вибухи. Постраждалих немає, співробітників евакуйовано.

Загоряння почалося з літієвих батарей у частині будівлі площею близько 6 тисяч квадратних метрів, в якій знаходилось 8 тисяч автомобільних акумуляторів.

Потім вогонь перекинувся на інший склад, де зберігається 70 тисяч шин. Загальна площа займання складає близько 12 тисяч квадратних метрів.

Мешканців просять закрити вікна та не виходити на вулицю.

Reports say there was a massive explosion at lithium battery warehouse в Grand-Couronne, France, EU. pic.twitter.com/8w07gsZds7