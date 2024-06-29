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Масштабна повітряна тривога охопила Україну: злетів російський МіГ-31К

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога 29 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні зранку у суботу, 29 червня. У Росії злетів МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу спочатку оголосили у Києві. Це сталося о 9:55. Після цього всі області України "почервоніли" через небезпеку.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну загрозу. Зафіксовано зліт винищувача-перехоплювача МіГ-31К. Українців закликають не ігнорувати тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 10:00

Чому МіГ-31К небезпечний?

Літак МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цим ракетам можуть протистояти лише сучасні комплекси ППО, зокрема Patriot чи Samp/T.

До травня 2023 року українські сили протиповітряної оборони не мали змоги знищувати "Кинджали", але з передачею ЗРК Patriot це стало можливим.

 

Нагадаємо, що в ніч на 29 червня Росія запустила по Україні 10 дронів-камікадзе. Сили ППО всі ворожі дрони.

Протиповітряна оборона цієї ночі працювала у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях.

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