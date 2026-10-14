Масштабна атака на енергетику: РФ запустила 39 балістик і 128 дронів - скільки збила ППО

Минулої ночі Росія здійснила нову масовану комбіновану атаку на різні регіони України. Загалом ворог застосував 167 засобів повітряного нападу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Нова російська атака розпочалася ще о 18:00 13 жовтня.
Захисники наголошують, що противник завдавав ударів 39 ракетам різних типів, що заходять на ціль по балістичній траєкторії.
Ба більше, у межах повітряного нападу було також застосовано 128 російських БпЛА різних типів.
Загалом сили ППО зафіксували в повітряному просторі України:
"Основний напрямок удару - Київ, Київщина та Харківщина. Особливість - одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, велика кількість "балістики" по об’єктах енергетики", - наголосили захисники.
Цього разу до знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Згідно з останніми даними, станом на 09:00, сили ППО встигли знешкодити 119 цілей:
"За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях й падіння збитих (уламки) на 8 локаціях. Частина ворожих ракет цілей не досягла", - додали захисники.
Раніше РБК-Україна розповідало про наслідки нової масованої атаки Росії на Київ 14 жовтня.
Також ми писали, в яких регіонах країни ворог бив по залізниці минулої ночі.