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В Массачусетсе угонщик грузовика застрелил двух человек, его убила полиция

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США, Воскресенье 27 июня 2021 03:00
В Массачусетсе угонщик грузовика застрелил двух человек, его убила полиция Фото: полиция открыла огонь на поражение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

В американском городе Уинтропе, штат Массачусетс, мужчина угнал грузовик, попал в аварию и застрелил двух прохожих. В итоге он погиб сам.

Об этом сообщает WHDH со ссылкой на местную полицию.

После предварительного расследования полиция заявила, что подозреваемый украл машину водопроводно-канализационной компании. За рулем нее он врезался в здание, после чего застрелил мужчину и женщину, случайных прохожих.

Прибывшая на место полиция открыла огонь на поражение. Подозреваемый получил серьезные ранения и был госпитализирован, спасти его не удалось.


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