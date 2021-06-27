У Массачусетсі викрадач вантажівки застрелив двох людей, його вбила поліція
Фото: поліція відкрила вогонь на поразку (Віталій Носач, РБК-Україна)
В американському місті Вінтропі, штат Массачусетс, чоловік викрав вантажівку, потрапив в аварію і застрелив двох перехожих. У підсумку він загинув сам.
Про це повідомляє WHDH з посиланням на місцеву поліцію.
Після попереднього розслідування поліція заявила, що підозрюваний вкрав машину водопровідно-каналізаційної компанії. За кермом неї він врізався в будівлю, після чого застрелив чоловіка і жінку, випадкових перехожих.
Прибула на місце поліція відкрила вогонь на ураження. Підозрюваний отримав серйозні поранення і був госпіталізований, врятувати його не вдалося.