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У центрі Києва частково зникло світло

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Київ, Вівторок 30 травня 2023 13:57
У центрі Києва частково зникло світло Фото: у центрі Києва аварійне відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У центрі Києва сьогодні, 30 травня, частково зникло світло. Причиною цього аварія на електромережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

Аварійне відключення сталося о 12:28. Енергетики виїхали на місце аварії та заживили 33 знеструмлені будинки від резервних джерел.

Зараз фахівці відновлюють світло у 15 будинках на вулицях Інститутській, Грушевського, Мазепи, Липській та Орлика. Їх обіцяють заживити до 14:30.

"Після резервного переключення фахівці розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків", - йдеться у повідомленні.

Ситуація зі світлом

Нагадаємо, у ДТЕК та "Укренерго" повідомляли, що ситуація зі світлом в Україні після численних атак Росії відновилася. Енергетики продовжують ремонт електромереж, проте відключень світла не вводять.

При цьому у ДТЕК вважають, що взимку обмеження світла можуть відновити, оскільки Україна ввійде у холодний сезон з меншим запасом потужностей.

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Київ Електроенергія відключеня світла ДТЕК Авария
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