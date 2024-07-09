Масований обстріл України, руйнування "Охматдиту" та безпекові угоди з Польщею: новини за 8 липня

Війна Росії проти України: останні новини

Сили ППО цієї ночі збили 3 з 6 російських ракет у Житомирській та Черкаській областях.

Служба безпеки України затримала агента російської ФСБ, який готував ракетні удари по підрозділах ЗСУ та об’єктах паливно-енергетичного комплексу у Київській та Чернігівській областях.

Масована атака РФ по Україні

Росія вдарила по "Охматдиту" в Києві ракетою Х-101

На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

Через пряме влучання загинуло двоє людей, ще 16 постраждало, серед них десятеро - діти.

Сили ППО під час масованої атаки збили 30 ракет

За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Микола Олещука, всього росіяни випустили 38 ракет різних типів. Всього було збито:

1/1 аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал";

3/4 балістичних ракети "Іскандер-М";

0/ 1 крилатої ракети 3М22 "Циркон";

11/13 крилатих ракет Х-101;

12/14 крилатих ракет "Калібр";

0/2 крилатих ракет Х-22;

3/3 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69.

У Польщі сформують легіон добровольців з українців у ЄС, вони зможуть підписати контракт із ЗСУ

"Зафіксували у нашій безпековій угоді підготовку на території Польщі українського легіону. Нового добровольчого військового підрозділу. ми маємо чудовий досвід українсько-польсько-литовської бригади", - розповів президент Володимир Зеленський.

Прильоти у Дніпрі та Кривому Розі

РФ здійснила масовану атаку по Україні, випустивши майже 40 ракет різних типів. Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

В Дніпропетровській області пошкоджена житлова дев'ятиповерхівка. Кількість жертв та постраждалих продовжує зростати.

Головне про наслідки атаки у Києві та інших містах - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Третій Patriot, морські катери та дрони Vector: Україна отримала від Німеччини нове озброєння

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. У ньому був третій зенітний ракетний комплекс Patriot. Зазначається, що до пакета допомоги крім Patriot увійшли ракети та запчастини до нього.

Україна била ракетами ATACMS по Криму: у Білому домі назвали знищені цілі

"Їхній успіх (мова про ЗСУ - ред.) не обмежується лише фронтом. Україна застосувала надані США ударні ракети великої дальності ATACMS у Криму, знищивши російські зенітно-ракетні комплекси, командні пункти, аеродроми", - розповів координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Україна і Польща підписали угоду про гарантії безпеки

Зі сторони України угоду підписав президент Володимир Зеленський, а зі сторони Польщі - премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

Угода щодо гарантії безпеки уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх документів передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

Вперше буде створено "Український легіон", який буде готувати особовий склад Сил безпеки і оборони України на території Польщі. До нього зможуть приєднатися громадяни України, які тимчасово перебувають у Польщі та інших країнах.

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