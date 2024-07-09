Масований обстріл України, руйнування "Охматдиту" та безпекові угоди з Польщею: новини за 8 липня

Російська Федерація вдень понеділка, 8 липня, завдала масштабного удару по Україні. У Києві було зруйновано дитячу лікарню "Охматдит". Також Україна і Польща підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки.
Більш детально про те, що сталося у понеділок, 8 липня, - у матеріалі РБК-Україна.
На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.
Через пряме влучання загинуло двоє людей, ще 16 постраждало, серед них десятеро - діти.
За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Микола Олещука, всього росіяни випустили 38 ракет різних типів. Всього було збито:
"Зафіксували у нашій безпековій угоді підготовку на території Польщі українського легіону. Нового добровольчого військового підрозділу. ми маємо чудовий досвід українсько-польсько-литовської бригади", - розповів президент Володимир Зеленський.
РФ здійснила масовану атаку по Україні, випустивши майже 40 ракет різних типів. Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.
В Дніпропетровській області пошкоджена житлова дев'ятиповерхівка. Кількість жертв та постраждалих продовжує зростати.
Головне про наслідки атаки у Києві та інших містах - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. У ньому був третій зенітний ракетний комплекс Patriot. Зазначається, що до пакета допомоги крім Patriot увійшли ракети та запчастини до нього.
"Їхній успіх (мова про ЗСУ - ред.) не обмежується лише фронтом. Україна застосувала надані США ударні ракети великої дальності ATACMS у Криму, знищивши російські зенітно-ракетні комплекси, командні пункти, аеродроми", - розповів координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
Зі сторони України угоду підписав президент Володимир Зеленський, а зі сторони Польщі - премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.
Угода щодо гарантії безпеки уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх документів передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.
Вперше буде створено "Український легіон", який буде готувати особовий склад Сил безпеки і оборони України на території Польщі. До нього зможуть приєднатися громадяни України, які тимчасово перебувають у Польщі та інших країнах.
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