Масована атака на Україну сьогодні повторила 29 грудня: фото та відео наслідків у Києві та Харкові

Київ

Голова Дарницької РДА опублікував фото наслідків ракетного обстрілу росіян у мікрорайоні Бортничі.

На місці працюють вибухотехніки й слідчо-оперативні групи. Постраждалих немає.

Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

Як повідомили у МВС, оперативні служби працюють у шести районах Києва, де виникли сім пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Деснянському.

З багатоповерхівки в Солом'янському районі евакуйовано понад 130 людей. Близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень. Загалом у столиці зафіксовано понад 20 поранених.

Фото: t.me/Klymenko_MVS

Харків

У Харкові внаслідок масованої ракетної атаки по місту виникли 3 пожежі

Горіло складське приміщення, кіоск, речі в підвалі одного із житлових будинків, легкові автомобілі та газ, який витікав із пошкодженої газової труби.

За попередньою інформацією МВС, одна людина загинула, ще понад 40 отримали поранення.

Фото: t.me/mvs_ukraine

За даними глави Харківської ОВА, серед поранених у Харкові п'ятеро дітей: три хлопчики 9 років; дівчатка 6 і 13 років. У потерпілих дітей - вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес.

Також поранень зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків - від 24 до 60 років.

Наразі 28 пацієнтів перебувають у лікарнях, в тому числі троє дітей. Медики оцінюють їх стан як середній.

Фото: t.me/synegubov

РФ сьогодні повторили атаку 29 грудня

За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, сьогодні вночі ворог фактично повторив атаку 29 грудня, як по типах ракет, так і за кількістю засобів повітряного нападу.

"Результат бойової роботи, який ви бачите щодня у нашій інфографіці, дається нелегко. Він досягається завдяки наполегливій праці тисяч захисників неба усіх Сил оборони України, які без сну та відпочинку боронять країну!", - зазначив Олещук.

Атака РФ по Україні 2 січня

Російські війська рано вранці 2 січня запустили по Україні ракети. Під масованим ударом опинилися Київ та Харків, вибухи лунали й в інших регіонах.

Детальніше про нову масовану атаку РФ - у матеріалі РБК-Україна.