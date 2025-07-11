Масована атака на Добропілля: стало відомо, скільки дронів запустила Росія

Перший масований удар по Добропіллю

Нагадаємо, 9 липня Росія вперше масовано атакувала FPV-дронами Добропілля, а саме, центр міста. У результаті удару були руйнування.

Один безпілотник влучив у дах магазину. Постраждала щонайменше одна людина.

Тієї ж ночі РФ провела масштабну атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники "Шахед", крилаті ракети і гіперзвукові "Кинджали". Основною метою був Луцьк.

Загалом ворог випустив 728 дронів і 13 ракет. Це стало новим рекордом за кількістю застосованої авіаційної техніки.

Детальніше про обстріли України 9 липня - в матеріалі РБК-Україна.

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