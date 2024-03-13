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Масова сутичка в Чикаго, хуліган "Піттсбурга" влаштував швидкий спаринг: бійки вечора НХЛ

Середа 13 березня 2024 12:58
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Масова сутичка в Чикаго, хуліган "Піттсбурга" влаштував швидкий спаринг: бійки вечора НХЛ Фото: Джон Ладвіг за мить відправить Марка Кастеліча на лід (post-gazette.com)
Автор: Антон Федорців

Любителі сутичок на льодових майданчиках смакують хайлайти поєдинків регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги в Оттаві та Чикаго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

У столиці Канади в дебюті зустрічі зійшлися оборонець "Піттсбурга" Джон Ладвіг і форвард "Оттави" Марк Кастеліч. Останній викликав опонента на бій, коли той атакував біля борту нападника "Сенаторз" Їржі Смейкала.

Хуліган "Пінгвінз" виграв час переміщенням по льоду та зійшовся зі суперником на кулаках аж на іншій половині майданчика. Ладвіг схопив форварда "Оттави" за джерсі та зумів повалити додолу. А далі для певності притиснув Кастеліча згори, щоб завершити спаринг.

Натомість в Іллінойсі запалало в середині фінального періоду, коли "Чикаго" громив "Анахайм" із рахунком 6:2. Масова сутичка зав'язалася за воротами голкіпера "Блекгокс" Петра Мразека.

Із цієї шарпанини невдовзі виділилося протистояння вінгера "Чикаго" Маккензі Ентвісла та оборонця "Дакс" Радко Гудаса. Господар льоду намагався відтягнути опонента з епіцентру подій. Проте, неабияк отримав на горіхи від чеха. Врятувати одноклубника спробував Мразек, але лише заново підсилив напругу. Зрештою, штрафи отримали 8 хокеїстів обох команд. Ентвісл і Гудас "загриміли" на 5+10 хвилин.

До слова, канадський форвард "Чикаго" Бедард став головною зіркою з п'ятьма набраними пунктами.

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