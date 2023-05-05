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Масова стрілянина в Сербії: є загиблі та поранені

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Сербія, П'ятниця 05 травня 2023 07:47
Масова стрілянина в Сербії: є загиблі та поранені Фото: масова стрілянина в Сербії, загинули люди (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Поліція Сербії розшукує людей, які причетні до стрілянини, внаслідок якої загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В результаті стрілянини в місті Младеновац, що за 42 км на південь від столиці Сербії Белграда, загинули 8 людей, щонайменше 10 - були поранені.

Сербська поліція розшукує 21-річного підозрюваного, який стріляв у людей з автомата.

Міністр внутрішніх справ Сербії Братислав Гашич назвав стрілянину терористичним актом.

Нагадаємо, 3 травня, у столиці Сербії семикласник влаштував стрілянину в школі, загинуло 9 людей.

Раніше ми писали, у місті Джаспер, штат Техас, США, дев'ять підлітків отримали поранення на вечірці після випускного балу через стрілянину.

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